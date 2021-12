(Di venerdì 31 dicembre 2021) Suona un po’ paradossale, lo ammetto. Ma in questi ultimi scampoli di 2021 lo “spot elettorale” più convincente per Mariopresidente della Repubblica è l’operato diMario presidente del Consiglio. Con tutto il rispetto, da un mese a ... sul sito.

Advertising

fattoquotidiano : QUIRINALE / LE MOSSE DEL CAIMANO B. sparla di Draghi, Salvini lo vuole al Colle per sfilarsi - marattin : Da ieri penso che era così tanta la voglia di sentir parlare Draghi di Quirinale, che se avesse risposto alla doman… - elio_vito : Ipocrisia ed incoerenza dei sovranisti: FdI lancia #speranzadimettiti ma non chiede le dimissioni di Draghi, anzi a… - angelicamiglio : RT @dbellasio: Oggi #31dicembre ultima edizione dell'anno #2021 de @La_Prealpina con le disdette di questo Capodanno, le nostre storie dell… - MassimGiannini : RT @LaStampa: Draghi, il Colle e le incognite dell’economia -

Ultime Notizie dalla rete : Draghi Colle

La Stampa

Leggi anche 'Di Maio pensa solo alle poltrone, così mi scelse per la difesa', la verità di Elisabetta Trenta Quirinale, l'ultima mossa di Conte: una donna alper fermaree Berlusconi ..."Perché poi- soffiano sempre fonti Pd - non ha i voti che servono per il". Una cosa è certa: il presidente del Consiglio nell'ultimo Consiglio dei ministri dell'anno ha assunto ...Tra crisi di governo,insediamento di un esecutivo di unità nazionale, cambi di leadership che hanno coinvolto due dei maggiori partiti e un’importante tornata di elezioni amministrative: la Supermedia ...Previsioni e analisi del discorso che il presidente pronuncerà stasera a reti unificate. La prima certezza è la scena scelta: sarà in piedi, nella palazzina del Fuga. Il destino nel nome ...