Democrazia in ritirata

(Di venerdì 31 dicembre 2021) Colpi di Stato dalla Tunisia al Myanmar, ma anche diritti politici a rischio: in molti Paesi il virus diventa il pretesto per ridurre le libertà. E in Cina e Russia l’autocrazia è conclamata. Scienziati e virologi non possono essersene accorti, perché non ne hanno gli strumenti, ma il Covid possiede un livello doppio di contagio. Il virus, questo lo si sa da fine 2019, attacca soprattutto i polmoni degli esseri umani. Ma ha un altro tipo di carica, altrettanto subdola e pericolosa, che i ricercatori in camice bianco non hanno notato. Eppure è una carica altrettanto letale, che sta permettendo al Covid d’infettare e uccidere altri organismi. In particolare, le democrazie più fragili. È accaduto in Tunisia, dove sopravviveva l’unico regime liberale prodotto dalle «primavere arabe» del 2011: a fine luglio, dopo una protesta di piazza per la disastrosa situazione economica e sanitaria del ...