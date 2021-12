**Covid: Speranza, ‘inizio 2022 avrà pesantemente a che fare con pandemia’** (Di venerdì 31 dicembre 2021) Roma, 31 dic (Adnkronos) – Il 2022 “sarà un anno che nei prossimi mesi, a gennaio, avrà pesantemente a che fare con la pandemia. In questi giorni i confronti sono intensissimi con gli altri ministri europei per valutare quanto l’aumento dei casi di questa variante avrà una ricaduta sulle ospedalizzazioni, il vero nodo da comprendere. Ma è evidente che la pandemia sarà ancora il principale ostacolo dei primi mesi del 2022”. Lo ha detto Roberto Speranza agli auguri di fine anno di Articolo 1. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di venerdì 31 dicembre 2021) Roma, 31 dic (Adnkronos) – Il“sarà un anno che nei prossimi mesi, a gennaio,a checon la pandemia. In questi giorni i confronti sono intensissimi con gli altri ministri europei per valutare quanto l’aumento dei casi di questa varianteuna ricaduta sulle ospedalizzazioni, il vero nodo da comprendere. Ma è evidente che la pandemia sarà ancora il principale ostacolo dei primi mesi del”. Lo ha detto Robertoagli auguri di fine anno di Articolo 1. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

