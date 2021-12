Calciomercato Juventus | il Barcellona propone ai bianconeri uno scambio in attacco

Advertising

DiMarzio : #Calciomercato, #Morata al centro di un intrigo fra @FCBarcelona_cat, @juventusfc e @Atleti ?? - SkySport : Juventus, Dybala pronto il rinnovo del contratto: si attende il Cda di febbraio #SkySport #SkySerieA #SerieA… - Gazzetta_it : Morata-Barça, c'è l'accordo. Ma alla Juventus serve un 9: idea Origi - nicolacitarella : La situazione #Icardi, sembra molto simile a quella di #tevez. Calciatore fuori forma, ormai alla frutta e spacca-s… - infoitsport : Calciomercato Juventus, Morata ai saluti? I possibili sostituti -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Juventus

Calciomercato.com

Non occorre aspettare la Roma di Mourinho, e poi il viaggio a Venezia o laa fine mese, per tentare di avvicinare l'Inter. Il Milan è già impegnato nella rincorsa: solo che oggi non si parla di gol e assist, ma di cifre più consistenti, milioni, che serviranno per ...... sempre in vista del, di un possibile ritorno in Serie A, ma senza vestire di nuovo la maglia dell'Inter: 'Se in futuro dovessero chiamarmi lao il Milan? Mai, mai, mai, mai! ...Le dichiarazioni dell'ex direttore sportivo di Palermo, Inter e Roma tra le tante, Walter Sabatini, circa l'addio al Bologna e non solo ...Ousmane Dembelè, attaccante classe 1997 della nazionale francese, in scadenza di contratto con il Barcellona, non vestirà, quasi certamente, la maglia della Juventus nella ...