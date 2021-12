Calciomercato Hellas Verona, colpo in difesa dalla Sampdoria (Di venerdì 31 dicembre 2021) La Serie A è ferma in questa lunga pausa natalizia, con le squadre che provano a rifiatare dagli ultimi impegni ravvicinati e affrontano questo ennesimo periodo di difficoltà della pandemia. Il Covid-19 sta toccando ancora il nostro campionato, con la variante Omicron che ha fatto schizzare il numero dei contagi in poche settimane. La Serie B è stato il primo campionato coinvolto e fermato a causa del virus. Nonostante ciò, con l’incipienza del nuovo anno, i pensieri delle varie compagini sono rivolti al Calciomercato. Già diversi colpi sono stati piazzati, con i diversi club di Serie A che proveranno, nonostante il momento di crisi economica, a cogliere delle occasioni. È il caso dell’Hellas Verona, per cui ci sono delle novità importanti di Calciomercato. Calciomercato Hellas ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 31 dicembre 2021) La Serie A è ferma in questa lunga pausa natalizia, con le squadre che provano a rifiatare dagli ultimi impegni ravvicinati e affrontano questo ennesimo periodo di difficoltà della pandemia. Il Covid-19 sta toccando ancora il nostro campionato, con la variante Omicron che ha fatto schizzare il numero dei contagi in poche settimane. La Serie B è stato il primo campionato coinvolto e fermato a causa del virus. Nonostante ciò, con l’incipienza del nuovo anno, i pensieri delle varie compagini sono rivolti al. Già diversi colpi sono stati piazzati, con i diversi club di Serie A che proveranno, nonostante il momento di crisi economica, a cogliere delle occasioni. È il caso dell’, per cui ci sono delle novità importanti di...

