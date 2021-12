Alien - Scontro finale | James Cameron conferma la leggenda che circola sul suo script

(Di venerdì 31 dicembre 2021) Per lungo tempo, a Hollywood èta una storia secondo cuiha lanciato la sceneggiatura dis -usando il simbolo del dollaro al posto della s, oggi il regista. Ogni registario prima o poi è oggetto di voci che possono essere più o meno vere, ma tutte contribuiscono al loro status di mito. Adesso ci ha pensatoin persona are un vecchio rumor legato al suo modo di proporre la sceneggiatura diai produttori. Il racconto suggerisce che mentre si trovava di fronte a un gruppo di dirigenti della 20th Century Fox, l'allora emergente...

