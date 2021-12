Uomini e donne, l’augurio di Gemma: “Qualcuno che ripari le ferite” (Di giovedì 30 dicembre 2021) Uomini e donne, Gemma Galgani sta trascorrendo questi giorni in famiglia e via social posta i suoi pensieri Gemma Galgani si sta godendo le vacanze natalizie prima di riprendere il percorso a Uomini e donne che l’ha fatta diventare una dei personaggi più popolari non solo del programma di Maria De Filippi, ma di tutta la televisione italiana. In questi giorni sta facendo comunque sentire la sua presenza alle persone che la seguono con aggiornamenti sui social dove sta dando molto spazio ai pensieri personali. Ha fatto un augurio a tutti ma anche a sè stessa. La dama spera di trovare l’amore, la persona giusta, un bravo “calzolaio del cuore che sappia aggiustare, riparare le ferite“. POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Uomini e ... Leggi su ck12 (Di giovedì 30 dicembre 2021)Galgani sta trascorrendo questi giorni in famiglia e via social posta i suoi pensieriGalgani si sta godendo le vacanze natalizie prima di riprendere il percorso ache l’ha fatta diventare una dei personaggi più popolari non solo del programma di Maria De Filippi, ma di tutta la televisione italiana. In questi giorni sta facendo comunque sentire la sua presenza alle persone che la seguono con aggiornamenti sui social dove sta dando molto spazio ai pensieri personali. Ha fatto un augurio a tutti ma anche a sè stessa. La dama spera di trovare l’amore, la persona giusta, un bravo “calzolaio del cuore che sappia aggiustare, riparare le“. POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>>e ...

