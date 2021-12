Salernitana, il Covid-19 non concede tregua: un’altra positività nel gruppo squadra (Di venerdì 31 dicembre 2021) Aumentano le positività al Covid-19 in casa Salernitana. Nella serata di giovedì 30 dicembre, il bilancio era di sette contagiati (sei calciatori ed un membro dello staff). Il club campano, tuttavia, ha diramato un nuovo comunicato in cui rende noto un altro contagio. “L’U.S. Salernitana 1919 comunica che, a seguito di nuovi controlli, un ulteriore componente del gruppo squadra che non è entrato in contatto con altri membri del gruppo alla ripresa degli allenamenti è risultato positivo al Covid-19” si legge nella nota. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 31 dicembre 2021) Aumentano leal-19 in casa. Nella serata di giovedì 30 dicembre, il bilancio era di sette contagiati (sei calciatori ed un membro dello staff). Il club campano, tuttavia, ha diramato un nuovo comunicato in cui rende noto un altro contagio. “L’U.S.1919 comunica che, a seguito di nuovi controlli, un ulteriore componente delche non è entrato in contatto con altri membri delalla ripresa degli allenamenti è risultato positivo al-19” si legge nella nota. SportFace.

