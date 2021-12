Restrizioni capodanno 2022: divieto alle feste in piazza e non solo. Il quadro (Di giovedì 30 dicembre 2021) Le ultime settimane sono state caratterizzate, anche in Italia, dalla risalita dei casi di coronavirus, proprio a causa della forte contagiosità della variante Omicron. Ecco allora la risposta del Governo con il decreto “Festività”, che ha stabilito una vera e propria stretta alle regole di comportamento e alle attività a contatto con gli altri, anche in vista dei festeggiamenti del giorno di San Silvestro. Quali sono dunque le novità in tema di Restrizioni capodanno? Scopriamolo di seguito. Restrizioni capodanno: meno divieti rispetto al 2020, ma prevale la cautela Come accennato, molte le novità introdotte, che intendono meglio tutelare le persone contro i rischi di impennata dei casi di coronavirus. Oltre all’estensione del Super Green pass in altri ... Leggi su termometropolitico (Di giovedì 30 dicembre 2021) Le ultime settimane sono state caratterizzate, anche in Italia, dalla risalita dei casi di coronavirus, proprio a causa della forte contagiosità della variante Omicron. Ecco allora la risposta del Governo con il decreto “Festività”, che ha stabilito una vera e propria strettaregole di comportamento eattività a contatto con gli altri, anche in vista deiggiamenti del giorno di San Silvestro. Quali sono dunque le novità in tema di? Scopriamolo di seguito.: meno divieti rispetto al 2020, ma prevale la cautela Come accennato, molte le novità introdotte, che intendono meglio tutelare le persone contro i rischi di impennata dei casi di coronavirus. Oltre all’estensione del Super Green pass in altri ...

