Sulla Gazzetta del 17 dicembre, è stato pubblicato il nuovo Dpcm che aggiorna le disposizioni del precedente decreto del 17 giugno scorso. In particolare vengono indicate le modalità per la revoca ...

Ultime Notizie dalla rete : Positivi giro Positivi in giro con il Green pass, c'è una 'falla' telematica? La questione dei positivi con green pass valido era esplosa all'inizio di dicembre, quando si stimava che fossero circa 100mila le persone contagiate che in Italia circolavano con un documento ...

Aifa: pillola antivirale Merck distribuita alle Regioni dal 4 01 Il tasso di incidenza settimanale per 100mila abitanti è di 207,4 casi, con 172.475 positivi nell'... "Sono convinto che nel giro di qualche giorno si ritornerà sul tema" del Super Green pass per il ...

Positivi in giro con il Green pass, c'è una "falla" telematica? Gazzetta del Sud Chiesanuova, spunta un positivo e allenamenti sospesi PROMOZIONE - La squadra tornerà in campo il 4 gennaio E’ emerso un positivo nel Chiesanuova e la società ha deciso di sospendere gli allenamenti fino al 4 gennaio. Questa la volontà del team treiese c ...

Boom di positivi al Covid a S. Teresa, chi deve dare il buon esempio non l’ha fatto - FOTO Quando sembrava avvicinarsi un periodo di tranquillità, Santa Teresa di Riva è divenuto improvvisamente uno dei comuni più colpiti dal Covid-19 nella zona jonica. I positivi in paese sono infatti aume ...

