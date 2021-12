Napoli | Osimhen positivo al Covid Resta in Nigeria

(Di giovedì 30 dicembre 2021) Tutto rinviato sul fronte Victor. L’attaccanteno è risultatoalal tampone effettuato inprima della partenza per, dove era atteso oggi. Domani avrebbe dovuto sottoporsi alla visita di controllo con il professor Tartaro e il dottor Canonico. Il club partenopeo ha dato la notizia su Twitter.è stato isolato in. Il controllo medico slitta. Asintomatico. La SSCcomunica che il giocatore Victorè risultato, asintomatico, al-19 durante l’esecuzione del tampone prima del viaggio in Italia, dove domani era prevista una visita di controllo del Prof. Tartaro. pic.twitter.com/AyMYeXqTaW — Official SSC ...

Commenta per primo Ilnon riavrà a disposizione Victorper le visite di controllo dopo il brutto infortunio allo zigomo. Il giocatore non tornerà dalla Nigeria perché risultato positivo al covid al tampone ...Il Corriere dello Sport parla di Victor, che oggi rientrerà adopo aver festeggiato il compleanno a Lagos. L'attaccante, nella giornata di domani, sarà sottoposto a tac di controllo che arriva a poco più di un mese dall'...La SSC Napoli comunica che il giocatore Victor Osimhen è risultato positivo, asintomatico, al Covid-19 durante l'esecuzione del tampone prima del viaggio in Italia, dove domani era prevista una visita ...Come riportato dal Napoli su di una nota ufficiale, Victor Osimhen è risultato positivo al Covid-19 al tampone effettuato prima del rientro in Italia dalla Nigeria. Ecco il comunicato dei partenopei: ...