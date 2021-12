Napoli, non solo Tuanzebe per la difesa: piace anche Min-jae Kim (Di giovedì 30 dicembre 2021) La priorità sul mercato in casa Napoli è l’acquisto di un difensore centrale che possa occupare il posto lasciato vuoto dal prematuro addio di Kostas Manolas, che è tornato in Grecia, tra le fila dell’Olympiacos. Al momento non vi è una pista molto più quotata delle altre, e il direttore sportivo Cristiano Giuntoli sta sondando L'articolo Leggi su dailynews24 (Di giovedì 30 dicembre 2021) La priorità sul mercato in casaè l’acquisto di un difensore centrale che possa occupare il posto lasciato vuoto dal prematuro addio di Kostas Manolas, che è tornato in Grecia, tra le fila dell’Olympiacos. Al momento non vi è una pista molto più quotata delle altre, e il direttore sportivo Cristiano Giuntoli sta sondando L'articolo

Advertising

ciropellegrino : Lo so, non ci crederete. Avevano rubato l'albero di #Natale nella sede del Consiglio comunale di #Napoli. Lo avevan… - CB_Ignoranza : Non è che porta sfiga ‘sta Coppa D’Africa? #Osimhen #Napoli #Nigeria - capuanogio : Ho appena scoperto che negli ultimi anni #Insigne ha giocato gratis per il #Napoli. Al massimo gli davano dei rimbo… - vitax91 : @GoalItalia E non si attende anche l’ok del Napoli? O loro sono impegnati con l’asl per capire quando non fargli partire per Torino? - giovannafadda4 : RT @l_amicageniale: @valy_s Gli abitanti delle piccole isole della Campania non possono più prendere il traghetto e venire a Napoli per lav… -