Mascherine Ffp2 e super green pass, multe dopo Capodanno: fino a 1.000 euro

Sono previste multe da 400 a 1.000 euro per chi non dovesse rispettare le nuove regole contenute nell'ultimo decreto Covid del governo. I controlli della regolarità del super green pass e del corretto utilizzo delle Mascherine Ffp2 sarà rimandato ai gestori dei locali. Per accedere infatti agli ambienti chiusi saranno necessari entrambi.

Mov5Stelle : Bisogna evitare che il costo delle mascherine #Ffp2 ricada interamente sui bilanci familiari. I cittadini italiani… - Maurizio_Lupi : Niente quarantena per chi ha 3 dosi di vaccino, calmierare i prezzi delle mascherine Ffp2 e introdurre misure restr… - GiovaQuez : Costa: 'E' previsto un prezzo calmierato per le mascherine Ffp2. Credo che dobbiamo ragionare nell'ordine di idee d… - MFabio1510 : RT @NFratoianni: A 5 giorni dall’entrata in vigore del nuovo decreto contro diffusione contagio #COVID19, il prezzo delle mascherine #FFP2… - ANGELOGHERARDI : RT @itsmeback_: L'Agenzia per la sicurezza francese raccomanda di evitare le mascherine FFp2 con grafene. Materiale tossico. -