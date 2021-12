Luca Attanasio, il Pam vuole evitare il processo. Delmastro: «Di Maio riferisca, serve verità» (video) (Di giovedì 30 dicembre 2021) È atteso per le prossime settimane l’avviso di conclusione indagini sulla morte dell’ambasciatore italiano, Luca Attanasio, e del carabiniere della sua scorta Vittorio Iacovacci, uccisi in Congo il 22 febbraio. Sul lavoro della Procura di Roma, però, pesa l’atteggiamento del Pam, il Programma alimentare mondiale delle Nazioni Unite, che rifiuta la collaborazione, trincerandosi dietro l’immunità diplomatica di cui godono i propri funzionari. Anche – secondo l’agenzia dell’Onu – quel Mansour Rwagaza, responsabile della sicurezza del convoglio, che la Procura di Roma ha iscritto nel registro degli indagati con l’accusa di omicidio colposo per omessa cautela. La ricostruzione della Procura di Roma A ricostruire quello che si annuncia come uno scontro diplomatico-giudiziario è stata oggi Repubblica, ricordando che nel corso delle indagini e dopo aver ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 30 dicembre 2021) È atteso per le prossime settimane l’avviso di conclusione indagini sulla morte dell’ambasciatore italiano,, e del carabiniere della sua scorta Vittorio Iacovacci, uccisi in Congo il 22 febbraio. Sul lavoro della Procura di Roma, però, pesa l’atteggiamento del Pam, il Programma alimentare mondiale delle Nazioni Unite, che rifiuta la collaborazione, trincerandosi dietro l’immunità diplomatica di cui godono i propri funzionari. Anche – secondo l’agenzia dell’Onu – quel Mansour Rwagaza, responsabile della sicurezza del convoglio, che la Procura di Roma ha iscritto nel registro degli indagati con l’accusa di omicidio colposo per omessa cautela. La ricostruzione della Procura di Roma A ricostruire quello che si annuncia come uno scontro diplomatico-giudiziario è stata oggi Repubblica, ricordando che nel corso delle indagini e dopo aver ...

Palazzo_Chigi : #ConfAmb2021, Draghi: Voglio ricordare l’Ambasciatore Luca #Attanasio, ucciso nella Repubblica Democratica del Cong… - Tg3web : 'Luca rappresentava il nostro Paese, gli italiani hanno il diritto di conoscere la verità sul suo omicidio'. Al Tg3… - SecolodItalia1 : Luca Attanasio, il Pam vuole evitare il processo. Delmastro: «Di Maio riferisca, serve verità» (video)… - mauro_in_89 : RT @insideoverita: L’anno in cui l’ambasciatore #Attanasio è stato eliminato sta per concludersi, ma ancora la verità su quanto accaduto re… - insideoverita : L’anno in cui l’ambasciatore #Attanasio è stato eliminato sta per concludersi, ma ancora la verità su quanto accadu… -