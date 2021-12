Incendio in un appartamento: morto noto sarto (Di giovedì 30 dicembre 2021) Questa mattina il noto sarto Stefano Gazzillo è deceduto in seguito ad un Incendio che è divampato nel suo appartamento, sito nella periferia di Carrara. Un uomo di 84 anni è deceduto questa mattina a Carrara in seguito ad un Incendio divampato all’interno della sua abitazione. All’arrivo dei vigili del fuoco e del personale medico L'articolo proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di giovedì 30 dicembre 2021) Questa mattina ilStefano Gazzillo è deceduto in seguito ad unche è divampato nel suo, sito nella periferia di Carrara. Un uomo di 84 anni è deceduto questa mattina a Carrara in seguito ad undivampato all’interno della sua abitazione. All’arrivo dei vigili del fuoco e del personale medico L'articolo proviene da YesLife.it.

