In Gran Bretagna è allarme tamponi, l’Nhs avverte: impossibile ora ordinarli (Di venerdì 31 dicembre 2021) Una carenza preoccupante di tamponi incombe sul capodanno britannico. Ieri sul sito del ministero della sanità sono andati ripetutamente esauriti quelli antigenici e da quattro giorni scarseggiano i kit per effettuarli. Antigenici e molecolari sono di solito prenotabili e acquistabili sul sito del ministero della sanità nazionale e nelle farmacie, ma sono entrambi andati diminuendo tra lunedì e mercoledì in varie parti del paese, fino all’annuncio ieri sul sito dell’Nhs dell’impossibilità temporanea di ordinarne. Per alcune ore è stato inoltre … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di venerdì 31 dicembre 2021) Una carenza preoccupante diincombe sul capodanno britannico. Ieri sul sito del ministero della sanità sono andati ripetutamente esauriti quelli antigenici e da quattro giorni scarseggiano i kit per effettuarli. Antigenici e molecolari sono di solito prenotabili e acquistabili sul sito del ministero della sanità nazionale e nelle farmacie, ma sono entrambi andati diminuendo tra lunedì e mercoledì in varie parti del paese, fino all’annuncio ieri sul sito deldell’impossibilità temporanea di ordinarne. Per alcune ore è stato inoltre … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

Advertising

Corriere : In Gran Bretagna «due milioni di positivi». E a Londra una persona su venti ha il Covid - pietroraffa : #Draghi:'Il 13 febbraio l'Italia era ultima tra i grandi Paesi europei per somministrazione di prime dosi. Oggi l'8… - machiabet : @biancavschiller Mi permetto di dire che siamo tutti nella stessa barca... Francia, Germania, Gran Bretagna, Danima… - FrancescoCiamp : L'Italia esempio tra i paesi europei per il contenimento dei contagi covid. La Gran Bretagna e la Germania stanno m… - BreakingItalyNe : RT @ilmessaggeroit: #gran bretagna, record contagi: quasi 190mila in un giorno. I morti sono 332 -

Ultime Notizie dalla rete : Gran Bretagna Covid Gb, nuovo record contagi: oltre 189mila in 24 ore Morte altre 332 persone Nuovo record di contagi covid in Gran Bretagna dove, nelle ultime 24 ore, sono stati registrati 189.213 nuovi casi. Ieri i positivi rilevati erano stati 183.037. Le nuove infezioni rappresentano un aumento del 116% rispetto alle 87.

Gran Bretagna, record contagi: quasi 190mila in un giorno. I morti sono 332 corre veloce in tutta Europa e la tocca un nuovo record di contagi: sono stati registrati nelle ultime 24 ore 189.213 nuovi casi di contagio da Covid - 19. È, come detto, record negativo assoluto dall'...

Eurotunnel: “Stop a cittadini Gran Bretagna dopo misure Francia” Sky Tg24 In Gran Bretagna è allarme tamponi, l’Nhs avverte: impossibile ora ordinarli Il ministro della Sanità Sajid Javid promette di triplicare la fornitura, ma mette in guardia: rifornimenti a rischio nelle prossime due settimane ...

Gran Bretagna, record contagi: quasi 190mila in un giorno. I morti sono 332 Omicron corre veloce in tutta Europa e la Gran Bretagna tocca un nuovo record di contagi: sono stati registrati nelle ultime 24 ore 189.213 nuovi casi di contagio da Covid-19. È, come ...

Morte altre 332 persone Nuovo record di contagi covid indove, nelle ultime 24 ore, sono stati registrati 189.213 nuovi casi. Ieri i positivi rilevati erano stati 183.037. Le nuove infezioni rappresentano un aumento del 116% rispetto alle 87.corre veloce in tutta Europa e la tocca un nuovo record di contagi: sono stati registrati nelle ultime 24 ore 189.213 nuovi casi di contagio da Covid - 19. È, come detto, record negativo assoluto dall'...Il ministro della Sanità Sajid Javid promette di triplicare la fornitura, ma mette in guardia: rifornimenti a rischio nelle prossime due settimane ...Omicron corre veloce in tutta Europa e la Gran Bretagna tocca un nuovo record di contagi: sono stati registrati nelle ultime 24 ore 189.213 nuovi casi di contagio da Covid-19. È, come ...