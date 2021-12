Il Napoli riprende gli allenamenti | Spalletti sorride a metà

(Di giovedì 30 dicembre 2021) Ilritorna ad allenarsi a Castel Volturno, la squadra prepara la sfida con la Juventus e recupera Insigne e Fabian Ruiz. Nella giornata di ieri è arrivata finalmente una buona notizia per Lucianoche potrà vedere al Konami Center di Castel Volturno, sia Insigne che Fabian Ruiz guariti dal Covid. I due giocatori rientreranno a disposizione, ma dovrà essere lo staff medico a giudicare le loro condizioni. Sia l’attaccante che il centrocampista sono reduci da infortunio, quindi bisognerà capire se hanno recuperato e possono allenarsi in gruppo, oppure devono sottoporsi ancora adpersonalizzati. Fabian e Insigne hanno saltato le ultime sfide di campionato espera di poterli avere per la sfida del 6 gennaio 2022 con la Juventus. Attualmente ilha tantissimi ...

Da domani a Castel Volturno ilgli allenamenti in vista del ritorno in campo contro la Juventus il 6 gennaio. Ritorno in campo che per Spalletti rischia di diventare un'emergenza totale con gli uomini contati. ...Il tutto, stando ai dati più aggiornati presenti sul portale del Comune di, a fronte di una ...nel Nord ci sono tanti capoluoghi di provincia che non superano quota 120 mila abitanti --...Il Napoli ritorna ad allenarsi a Castel Volturno, la squadra prepara la sfida con la Juventus e recupera Insigne e Fabian Ruiz.Gli azzurri si ritroveranno all'SSC Napoli Konami Training Center per riprendere gli allenamenti in preparazione del match contro la Juventus.