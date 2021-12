Giucas Casella, un flirt con Tina Cipollari? Lei fa chiarezza (Di giovedì 30 dicembre 2021) Giucas Casella del Gf Vip si diverte con la sua spontaneità e a volte i suoi svarioni, ma in questi mesi ha parlato molto dei suoi flirt (ricordate quelli con Katia Ricciarelli, con Patrizia De Blanck). Tra le donne di cui ha parlato ha comprato anche Tina Cipollari, che non ha mai rimandato per un mese. Durante l'ultima puntata di GF VIP, è stata una sorpresa che era nella lunga lista di episodi che caratterizzano la diretta di Canale 5. L'autore di quella che ha tutte le qualità per essere definita una sensazione nelle orecchie dei fan dei rumor italiani. se fosse Giucas Casella, chiamato a incontrare direttamente Patrizia De Blanck, e ha rivelato un messaggio finora sconosciuto: la sua presunta conoscenza con Tina ... Leggi su eccellenzemeridionali (Di giovedì 30 dicembre 2021)del Gf Vip si diverte con la sua spontaneità e a volte i suoi svarioni, ma in questi mesi ha parlato molto dei suoi(ricordate quelli con Katia Ricciarelli, con Patrizia De Blanck). Tra le donne di cui ha parlato ha comprato anche, che non ha mai rimandato per un mese. Durante l'ultima puntata di GF VIP, è stata una sorpresa che era nella lunga lista di episodi che caratterizzano la diretta di Canale 5. L'autore di quella che ha tutte le qualità per essere definita una sensazione nelle orecchie dei fan dei rumor italiani. se fosse, chiamato a incontrare direttamente Patrizia De Blanck, e ha rivelato un messaggio finora sconosciuto: la sua presunta conoscenza con...

