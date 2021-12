Ghislaine Maxwell dichiarata colpevole di traffico sessuale di minori (Di giovedì 30 dicembre 2021) Ghislaine Maxwell è stata dichiarata colpevole di traffico sessuale di minori. La sentenza è arrivata nella notte americana e ha confermato la colpevolezza della ex fidanzata del già condannato pedofilo miliardario Jeffrey Epstein. La donna, 60 anni, è colpevole di cinque delle sei accuse e rischia di concludere la sua vita in carcere. Non appena appresa la notizia, gli avvocati del principe Andrea, si sarebbero impegnati in colloqui di emergenza, afferma il Mirror. Nonostante le loro preoccupazioni, i legali difensori del duca di York affermano che il processo di Maxwell è stato “disastroso” per la sua accusatrice Virginia Giuffre. Ricordiamo che il figlio della regina Elisabetta è coinvolto in una battaglia legale ... Leggi su velvetmag (Di giovedì 30 dicembre 2021)è statadidi. La sentenza è arrivata nella notte americana e ha confermato lazza della ex fidanzata del già condannato pedofilo miliardario Jeffrey Epstein. La donna, 60 anni, èdi cinque delle sei accuse e rischia di concludere la sua vita in carcere. Non appena appresa la notizia, gli avvocati del principe Andrea, si sarebbero impegnati in colloqui di emergenza, afferma il Mirror. Nonostante le loro preoccupazioni, i legali difensori del duca di York affermano che il processo diè stato “disastroso” per la sua accusatrice Virginia Giuffre. Ricordiamo che il figlio della regina Elisabetta è coinvolto in una battaglia legale ...

