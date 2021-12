ELF CIV 2021 | i cinque momenti più emozionanti della stagione tricolore - News

(Di giovedì 30 dicembre 2021) Con la conclusione dell'anno e i motori spenti ancora per qualche mese, è arrivato il momento di andare a ripercorrere ladel Campionato Italiano Velocità , i cui campioni di quest'anno ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : ELF CIV

Motosprint.it

Con la conclusione dell'anno e i motori spenti ancora per qualche mese, è arrivato il momento di andare a ripercorrere la stagione 2021 del Campionato Italiano Velocità , i cui campioni di quest'anno ...La prima fase dell'ampliamento del Box Building è stata completata in tempo per la gara del Campionato Italiano di Velocità (), svoltasi lo scorso 15 maggio. Oltre ai 18 nuovi box - ciascuno ...Dallo spettacolo della Racing Night all'epico testa a testa tra Bartolini e Bertelle dell'ultimo round: ecco quali sono stati gli episodi più belli del Campionato Italiano Velocità di quest'anno ...