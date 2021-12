Diego Naska | Diodato | Sophie and the Giants e gli altri | la playlist della redazione di Open

Leggi su open.online

(Di giovedì 30 dicembre 2021) Quali suoni, quale canzoni, hanno accompagnato ladinel 2021? Quali sono i brani che abbiamo deciso saranno nostri compagni d’avventura nel 2022? Il lockdown dei primi mesi dell’anno, il tentativo di proteggersi e di allontanare le paure, tra i rumori e i suoni. E il ritorno a una specie di normalità, che in questi giorni sembra essere di nuovo lievemente un po’ lontana. A volte bastano una o due canzoni, a volte di più, a volte nessuna, per non perdere traccia delle proprie radici e di cosa vorremmo essere o imparare a essere. E mentre il tempo corre, in queste ore incerte di passaggio, se non sapete cosa ascoltare, e avete qualche ora vuota, vi lasciamo le nostre canzoni del 2021 e quelle del 2022. Prendetevene cura. E, se vi va, raccontateci le vostre. Alessandro D’Amato – La canzone del 2021 è stata sicuramente per me ...