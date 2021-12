Covid, Pio e Amedeo in quarantena: così rischiano il Capodanno (Di giovedì 30 dicembre 2021) Il duo comico è in quarantena preventiva in attesa dell'esito del tampone molecolare. Intanto a Bari la macchina organizzativa dell'evento non si ferma Leggi su ilgiornale (Di giovedì 30 dicembre 2021) Il duo comico è inpreventiva in attesa dell'esito del tampone molecolare. Intanto a Bari la macchina organizzativa dell'evento non si ferma

Advertising

faustacu : RT @Reality_House: Dopo Albano, anche Pio e Amedeo saltano il Capodanno di Canale 5 per Covid: - soloversacexme : RT @GiusCandela: Ancora problemi per il Capodanno di Canale 5, saltano anche Pio e Amedeo causa Covid-19. Per la stessa ragione era già sal… - ottopagine : Covid, al San Pio di Benevento nessun decesso ma 10 nuovi ricoveri #Benevento - infoitcultura : Capodanno Canale 5, Pio e Amedeo ‘saltano’ causa Covid: ecco chi è previsto in scaletta - SessaAntonio : Spiaze.... Capodanno in Musica, salta anche la partecipazione di Pio e Amedeo: i comici in isolamento -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Pio Pio e Amedeo positivi, Capodanno Canale 5 da incubo: cosa succede ora L'ultima brutta sorpresa, da questo punto di vista, è giunta qualche ora fa da parte di Pio e ... ma anche qui la situazione è cambiata cause regole Covid ). Eppure, una manciata di ore fa, è giunta la ...

Covid, Pio e Amedeo in quarantena: così rischiano il Capodanno Dopo l'annuncio della positività di Albano , anche Pio e Amedeo sarebbero a rischio. Il ... risultato positivo al Covid nelle scorse ore. Le condizioni del cantante di Cellino San Marco sono buone e ...

Covid, l’allarme dell’ospedale di San Pio: «Abbiamo perso 60 milioni» Corriere della Sera L'ultima brutta sorpresa, da questo punto di vista, è giunta qualche ora fa da parte die ... ma anche qui la situazione è cambiata cause regole). Eppure, una manciata di ore fa, è giunta la ...Dopo l'annuncio della positività di Albano , anchee Amedeo sarebbero a rischio. Il ... risultato positivo alnelle scorse ore. Le condizioni del cantante di Cellino San Marco sono buone e ...