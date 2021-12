Covid, parroco irpino non vaccinato e positivo avverte i fedeli: 'Spero passi' (Di venerdì 31 dicembre 2021) 'Sono positivo al , Spero che passi presto e di ritornare più forte di prima'. Così don Antonio Romano, parroco di Chiusano San Domenico , in provincia di Avellino, ha comunicato sui social media ai ... Leggi su leggo (Di venerdì 31 dicembre 2021) 'Sonoal ,chepresto e di ritornare più forte di prima'. Così don Antonio Romano,di Chiusano San Domenico , in provincia di Avellino, ha comunicato sui social media ai ...

