Covid, Italia rossa e rosso scuro in mappa Ecdc (Di giovedì 30 dicembre 2021) Covid in Italia, la penisola passa tutta in rosso e in rosso scuro nella mappa aggiornata dell’Ecdc sulla situazione epidemiologica Covid-19 in Europa, che continua ad essere basata sulle notifiche di positivi negli ultimi 14 giorni ogni 100mila abitanti e sulla percentuale di positivi sul totale dei test effettuati. Sono rosse Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna; tutte le altre regioni del nostro Paese sono in rosso scuro. Nella mappa precedente resistevano in giallo solo tre regioni (Puglia, Molise e Sardegna). Tutta l’Europa è rossa o rossa scuro, le fasce che segnalano la maggior circolazione del Ssars-CoV-2, fatta ... Leggi su italiasera (Di giovedì 30 dicembre 2021)in, la penisola passa tutta ine innellaaggiornata dell’sulla situazione epidemiologica-19 in Europa, che continua ad essere basata sulle notifiche di positivi negli ultimi 14 giorni ogni 100mila abitanti e sulla percentuale di positivi sul totale dei test effettuati. Sono rosse Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna; tutte le altre regioni del nostro Paese sono in. Nellaprecedente resistevano in giallo solo tre regioni (Puglia, Molise e Sardegna). Tutta l’Europa è, le fasce che segnalano la maggior circolazione del Ssars-CoV-2, fatta ...

Advertising

meb : Italia in tilt con 80mila positivi al #covid e relativi contatti bloccati a casa. Ma Omicron è meno aggressiva e la… - CarloVerdelli : ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ (più 102): mor… - sscnapoli : ?? La SSC Napoli comunica che il giocatore Victor Osimhen è risultato positivo, asintomatico, al Covid-19 durante l'… - fisco24_info : Covid oggi Italia, impennata contagi in 7 giorni: +80%: Il report Gimbe: record casi in Umbria con un +257,6%, inci… - Silvia12877694 : RT @ippocrateorg: Siamo lieti di annunciarvi che ha riaperto il Servizio Assistenza Covid IppocrateOrg Italia. Cercheremo di garantire l'ap… -