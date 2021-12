Choc a Roma | 60enne aggredita da uno stupratore mentre fa jogging ‘Pensavo di morire’

(Di giovedì 30 dicembre 2021) Terrore a, dove ieri si è verificato un tentativo di stupro in pieno giorno nel parco di Villa Pamphilj. La vittima è una donnana di 60 anni che,facevatra i sentieri del parco, è stata avvicinata eda un maniaco che ha tentato di violentarla. E’ successo intorno alle 7 di ieri mattina. A diffondere la notizia, lanciando l’allarme, sono stati i familiari della vittima. In particolare la figlia ha condiviso un post su Facebook dove spiegava l’accaduto e invitava tutte le donne che frequentano Villa Pamphilj a prestare la massima attenzione. Il racconto della vittima E’ davvero terribile quanto accaduto ai danni dellache racconta di aver pensato di morire sotto la furia del suo aggressore. La donna stava correndo nel parco quando, all’altezza ...

Terrore a Villa Pamphilj, tentato stupro di giorno al parco di. 'Ho temuto di morire' LA STORIA I fatti contestati risalgono al 16 novembre 2016. È quasi ora di cena e Gloria Galante si trova da ...