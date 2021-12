Capodanno | il Viminale ha aumentato i controlli in piazza

(Di giovedì 30 dicembre 2021) Ilhain vista di. Fondamentale il rispetto delle regole anticontagio come la mascherina all’aperto e il distanziamento. Previstiserrati in ogni città italiana. Niente discoteche e feste ditra restrizioni e“E’ fondamentale l’osservanza delle norme anticovid ed è forte l’invito a festeggiamenti improntati al rispetto delle regole. I servizi su tutta la città metropolitana riguarderanno sia il controllo del territorio che la verifica negli esercizi pubblici”. È quanto si legge in una nota al termine della riunione del comitato per l’ordine provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica a Milano. Sullo stesso piano anche Roma che ha predisposto ...

Ultime Notizie dalla rete : Capodanno Viminale

... relativa al decreto legge del 24 dicembre scorso con le nuove misure anti - Covid, il...si sottolinea 'l'esigenza di una accurata pianificazione dei servizi in concomitanza con il'. ...... come ricorda la cirolare del2022: i divieti Veniamo invece ai "no" di: vietati gli eventi, le feste e i concerti che implichino il rischio di assembramenti in spazi ...L’addio al tradizionale veglione di fine anno colpisce quasi 130mila pugliesi che fino a qualche giorno fa avevano programmato di cenare fuori in ristoranti, alberghi e agriturismi, colpiti ora da un ...Il ministero dell'Interno ha inviato una circolare ai prefetti per ricordare loro le misure e i divieti da far rispettare l'ultima notte dell'anno Il Viminale si prepara alla stretta di Capodanno ...