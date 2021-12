Barcellona | i positivi salgono a 10 | contagiati anche Dest | Coutinho e Abde

Leggi su ilnapolista

(Di giovedì 30 dicembre 2021) Ilè alle prese con un vero e proprio focolaio Covid. Oggi il club ha appena comunicato tre nuovi contagi tra i suoi giocatori. Si tratta di. I loro nomi si sommano a quelli dei giorni scorsi: Lenglet, Dani Alves, Jordi Alba, Balde, Dembelé, Umtiti e Gavi. Il totale dei, in squadra, arriva così a 10. MEDICAL UPDATE Sergiñoand Ezpositive for COVID-19. The players are in good health and self-isolating at home. The Club has reported the cases to the relevant authorities. pic.twitter.com/pQVqwkykjT — FC Barcelona (@FCBarcelona) December 30, 2021 Xavi Hernández ha a disposizione solo 9 giocatori della prima squadra per affrontare il Maiorca, con due portieri. L'articolo ilNapolista.