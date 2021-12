Advertising

FrancescoLollo1 : Non daremo tregua a questa accozzaglia che chiamano maggioranza. Invasione di immigrati, contagi alle stelle, aumen… - sbonaccini : Sarebbe utile che il Governo, deciso che verranno limitate le capienze degli impianti sportivi all’aperto e al chiu… - RaiNews : L'aumento dei contagi dovuti alla diffusione della variante Omicron del Covid-19 provoca la prevalenza di questo co… - monrealeatoday : Aumento dei prezzi delle Ffp2 a Palermo, fino a 20 euro in farmacia - - mille9ventisei : @SgrazX @Smartitina e perchè col 90% di vaccinati lo stato d'emergenza non viene annullato? perchè c'è la caccia al… -

Ultime Notizie dalla rete : Aumento dei

Reggio TV

...all'ingrosso (quasi raddoppiati nei mercati spot del gas naturale e dell'energia elettrica nel periodo settembre - dicembre 2021) epermessi di emissione di CO2, avrebbero portato ad un...La decisione, comunicata dal presidente Umberto Gandini, è stata presa in considerazione del 'repentinoesponenzialecontagi da Covid - 19 in tutto il Paese che ha coinvolto e sta ...causando ritardi nel trattamento delle patologie non Covid e quindi un aumento dei decessi. Con la variante Omicron «continuerà a esserci un’immensa pressione sul personale sanitario ormai esausto e ...In aumento i ricoveri: sono 41 i pazienti Covid ricoverati in ... PIEMONTE – Non si arresta la corsa dei nuovi contagi in Piemonte: oggi 30 dicembre – secondo i dati dell’ultimo bollettino covid-19 – ...