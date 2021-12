Tim liquida anche Mina

Leggi su tvzoom

(Di mercoledì 29 dicembre 2021) RaiPlay, il futuro della tv sarà affidato al web Libero, pagina 27. Arrivederci. Con la fine dell’anno 2021 si chiude il rapporto del mito della canzone italiana con Tim. Lo annuncia una nota del responsabile comunicazione dell’interprete. In totale sono cinque anni di collaborazione che hanno vistocantare per gli spot e dare voce alle comunicazioni della compagnia telefonica. Tra i brani incisi sulle brillanti idee promosse dal capo della strategia Tim, Luca Josi, si ricordano All night (2017), la rilettura di It’s another day of sun, brano tratto dal film Lalaland, gli spot per Sanremo nelle edizioni 2018, 2019, 2020 e 2021 (nella serata finale del 2018, per la prima volta nella storia del Festival della canzone italiana, appare in versione “ologramma” sul palco). In questi cinque anni insieme, Josi ealternano ...