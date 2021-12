Terme di Montecatini: Regione chiede assemblea straordinaria (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Firenze, 29 dic. - (Adnkronos) - "Nel confronto svoltosi oggi ho chiesto all'amministratore unico Alessandro Michelotti la convocazione di un'assemblea straordinaria, come stabilito dal mandato conferitomi dalla Giunta e dal Consiglio regionale con la recente approvazione del Documento economico e finanziario regionale (Defr, il bilancio regionale, ndr) e del Piano delle razionalizzazioni ad esso allegato". Questo è quanto affermato dall'assessore alle partecipate della Regione, Stefano Ciuoffo al termine dell'assemblea ordinaria della società Terme di Montecatini Spa. "In tale consesso – ha continuato Ciuoffo – i soci dovranno assumere le determinazioni necessarie per il governo della delicata situazione societaria. A tal fine Regione e Comune hanno richiesto ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Firenze, 29 dic. - (Adnkronos) - "Nel confronto svoltosi oggi ho chiesto all'amministratore unico Alessandro Michelotti la convocazione di un', come stabilito dal mandato conferitomi dalla Giunta e dal Consiglio regionale con la recente approvazione del Documento economico e finanziario regionale (Defr, il bilancio regionale, ndr) e del Piano delle razionalizzazioni ad esso allegato". Questo è quanto affermato dall'assessore alle partecipate della, Stefano Ciuoffo al termine dell'ordinaria della societàdiSpa. "In tale consesso – ha continuato Ciuoffo – i soci dovranno assumere le determinazioni necessarie per il governo della delicata situazione societaria. A tal finee Comune hanno richiesto ...

