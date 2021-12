(Di mercoledì 29 dicembre 2021) Genova è un luogo impervio nella topografia e nell’identità, uno spazio escluso dalla geografia reale, vincolato a un immaginario mitico e fittizio, fatto di letteratura e canzoni, di cui oggi ci si ricorda solo per le ricorrenze delle tragedie che vi sono avvenute, dal G8, alle alluvioni, al crollo del Ponte Morandi. Ma in fondo Genova è così, una città che chiede di essere lasciata stare, un luogo intestino e refrattario all’esterno e chi a Genova ci è nato non può che vederla come un posto da cui andarsene o dove rimanere, sempre in via definitiva, sentendo in ogni caso l’ombra del groviglio dei vicoli incombere su di sé, come una ferita antica o un destino ineludibile. Questo lo sapevano bene i cantautori e i poeti e lo sanno altrettanto bene i protagonisti del romanzo di Sara Benedetti, abitanti di quel centro storico che è un mondo a sé, “caruggiai” la cui sorte è segnata ...

Così, se in alcuni luoghi Sulla cattiva strada patisce forse un po' troppo l'influenza di quell'immaginario mitologico legato alla città – a partire dal titolo, tratto da un'omonima canzone di De ...