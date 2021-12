Sci alpino | Sofia Goggia si allena in discesa in Val di Fassa

Leggi su sportface

(Di mercoledì 29 dicembre 2021) Mattinata dimento per, sulla pista LaVolata della Ski Area San Pellegrino-Dolomiti. La campionessa bergamasca, secondo quanto riferisce un comunicato dell’impianto, si è infilata gli sci già dalle 7,30 e ha fatto 18 giri dilibera fino a dopo le 11 per testare scarponi e materiali.si èta con grande determinazione cercando il miglior assetto dei materiali, con velocità di punta anche oltre i 120 km/h. A finemento poi, i suoi fan l’aspettavano a fondo pista, ma lei si è scusata di non poterli avvicinare, temendo il contagio da COVID-19 in questo momento così delicato della stagione agonistica. Li ha salutati con grande calore e simpatia, rientrando in albergo su una motoslitta. Ottime le condizioni della pista LaVolata, ...