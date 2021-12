Samsung riprende la distribuzione di One UI 4 sui pieghevoli dopo i bug trovati

(Di mercoledì 29 dicembre 2021) Messa in pausa a metà dicembre per problemi vari, la One UI 4 con Android 12 ha ripreso ladella sua versione stabile suiZ Flip 3 e Z Fold 3aver trovato le soluzioni insieme a Google. Aggiornamenti anche per gli S21...

Advertising

Digital_Day : Seconda ancora Xiaomi che però non ha registrato crescite rispetto al secondo trimestre. Riprende vigore Samsung ch… -

Ultime Notizie dalla rete : Samsung riprende

Everyeye Tech

9 condivisioni Condividi Tweet Salvatore Carrozzini VIA FONTE Notizie Relazionate ArticoloAndroid Galaxy Z Fold 3 e Z Flip 3: dopo lo stopla distribuzione di One UI 4 stabile 11 17 ...Poche sorprese dal punto di vista del design, con la foto che propone una livrea chelo stesso meccanismo di apertura delGalaxy Fold Z3, a mo' di libro. Ancora il post social ...Sembra infatti quasi certo che il nuovo prodotto verrà fornito in tre variabili, esattamente come il suo predecessore:. Galaxy S22. Galaxy S22 Plus. Galaxy S22 Ultra. Se per i primi due modelli non do ...Il produttore sudcoreano ha annunciato la ripresa del release di One UI 4.0 sui suoi dispositivi mobili compatibili: arriva anche in Europa!