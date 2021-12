Roma | furibonda rissa tra ragazzi in piazza | uno di loro aggredisce i Carabinieri con la bici

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di mercoledì 29 dicembre 2021). A Cinecittà, unatrani ha generato il panico tra i residenti, destati all’improvviso dalle urla e gli schiamazzi nella serata di ieri. Erano in tre, e se e stavano dando di santa ragione nelladel quartiere Tuscolano finché uno dei residenti non ha deciso di allarmare iper evitare il peggio, considerata la gravità della situazione. Leggi anche: Schiaffi in faccia e minacce di morte: rapine e ‘shopping’ gratis violento a, 10 arresti L’intervento dei militari aQuando i militari sono giunti sul posto, i litiganti hanno provato subitamente a scappare. Uno di questi, poi, nel tentativo di sfuggire al blocco deisi è lasciato prendere la mano e ha reagito in modo ...