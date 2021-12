Oroscopo del Sud | edizione serale | fulmini a ciel sereno per Leone | Scorpione e Acquario

Leggi su eccellenzemeridionali

Scopriamo insieme le previsioni dell'del Sud di questo Mercoledì sera del 29 Dicembre 2021, segno per segno. ARIETE: La luna questa sera rafforzerà il tuo intuito. Avrai un vantaggio nelle questioni affettive. In quest'area saprai come gestire comodamente un partner. In ufficio puoi contare sulla preziosa collaborazione di un collega. TORO: Gli ostacoli da superare non saranno eccessivi, ma questa sera tu stesso peggiorerai le difficoltà se soccomberai al pessimismo. Non rompere l'atmosfera con lamentele e discussioni su questioni di tuo interesse, che potrebbero portare a litigi con il tuo partner e la tua famiglia. GEMELLI: Il lavoro che hai svolto di recente rischia di trasformarsi in un esame completamente inaspettato. Dopo aver dato tutte le spiegazioni sulla questione, questa sera inizia a concentrati sul tuo fascino personale e sulla tua compassione