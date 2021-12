Migranti fratelli vittime della violenza dei potenti

(Di mercoledì 29 dicembre 2021) Il Pontefice ha dedicato la consueta udienza del mercoledì al dramma di chi fugge da guerre e persecuzioni e ha ammonito i fedeli a non comportarsi come "piccoli Erode"

Il papa sui"Oggi vorrei presentarvi San Giuseppe come migrante perseguitato e coraggioso,... Ancora oggi tanti nostrie tante nostre sorelle sono costretti a vivere la medesima ...La preghiera per iè giunta al termine del discorso di Francesco per l'udienza generale, ... Ancora oggi - ha aggiunto il Papa - tanti nostrie tante nostre sorelle sono costretti a ..."Oggi vorrei presentarvi San Giuseppe come migrante perseguitato e coraggioso. Così lo descrive l’Evangelista Matteo. Questa particolare vicenda della vita di Gesù, che vede c ..."Anche la Sacra famiglia fu costretta a fuggire", "Erode simbolo dei potenti di ieri e di oggi" Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai i ...