Matrix Resurrections, Neo e Trinity tornano al cinema l'1 gennaio (Di mercoledì 29 dicembre 2021) In alcune parti del mondo è uscito al cinema entro Natale, mentre in Italia 'Matrix Resurrections' sbarcherà sabato 1 gennaio 2022, portandosi dietro enormi aspettative, ma anche recensioni non ... Leggi su quotidiano (Di mercoledì 29 dicembre 2021) In alcune parti del mondo è uscito alentro Natale, mentre in Italia '' sbarcherà sabato 12022, portandosi dietro enormi aspettative, ma anche recensioni non ...

Advertising

infoitcultura : Matrix Resurrections in anteprima per l'ultima notte dell'anno nei The Space Cinema - infoitcultura : Matrix Resurrections: perché e come è nato Matrix 4, lo racconta il producer - infoitcultura : Festeggiare il Capodanno al cinema con 'Matrix Resurrections' in anteprima anche a Verona - infoitcultura : Matrix Resurrections: la Warner Bros era spaventata da una battuta metareferenziale sullo studio - fanheart3 : E noi abbracciamo totalmente la causa u.u Ecco l'articolo intero ;) -