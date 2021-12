LIVE Sci alpino, SuperG Bormio in DIRETTA: Kriechmayr davanti a Odermatt. Bene Casse, indietro Paris (Di mercoledì 29 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLO SLALOM FEMMINILE DI LIENZ ALLE 10.00 E ALLE 13.00 I PETTORALI DI PARTENZA DEL SuperG DI Bormio 11.49 Crawford si inclina in una curva verso destra e riparte praticamente da fermo. Chiude ultimo a 1?82. Attenzione ora a Matthias Mayer, leader della classifica di SuperG. 11.48 Riparte la gara con Crawford, possibile mina vagante. 11.45 C’è una piccola interruzione per sistemare una porta blu abbattuta da Odermatt. Il prossimo a scendere sarà il canadese James Crawford. Al comando Kriechmayr con 0.58 su Odermatt e 0.63 su un buon Mattia Casse. 6° Paris a 1?33, non una buona prova: in SuperG ormai non va più ... Leggi su oasport (Di mercoledì 29 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLO SLALOM FEMMINILE DI LIENZ ALLE 10.00 E ALLE 13.00 I PETTORALI DI PARTENZA DELDI11.49 Crawford si inclina in una curva verso destra e riparte praticamente da fermo. Chiude ultimo a 1?82. Attenzione ora a Matthias Mayer, leader della classifica di. 11.48 Riparte la gara con Crawford, possibile mina vagante. 11.45 C’è una piccola interruzione per sistemare una porta blu abbattuta da. Il prossimo a scendere sarà il canadese James Crawford. Al comandocon 0.58 sue 0.63 su un buon Mattia. 6°a 1?33, non una buona prova: inormai non va più ...

