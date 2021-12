"Libertà, lavoro, cibo': le donne afghane scendono in piazza a Kabul (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Diverse decine di donne afghane hanno manifestato contro le ulteriori limitazioni alle Libertà personali decise nei giorni scorsi dai talebani al governo . Per disperdere il corteo, dopo poco le forze ... Leggi su luce.lanazione (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Diverse decine dihanno manifestato contro le ulteriori limitazioni allepersonali decise nei giorni scorsi dai talebani al governo . Per disperdere il corteo, dopo poco le forze ...

Advertising

_Nico_Piro_ : #29dicembre #Afghanistan oggi a Kabul manifestazione di donne - presumibilmente vicine al regime - che reclamano lo… - heather_parisi : Il grande senso di responsabilità dei 'buoni maestri'. Hanno creduto e propagandato menzogne per mesi e ora che so… - elenabonetti : Certificazione per la parità di genere, reddito di libertà, centri antiviolenza, case rifugio e centri per il recup… - Luce_news : “Libertà, lavoro, cibo”: le donne afghane scendono in piazza a Kabul - cesarebrogi1 : RT @_Nico_Piro_: #29dicembre #Afghanistan oggi a Kabul manifestazione di donne - presumibilmente vicine al regime - che reclamano lo sblocc… -