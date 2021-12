Istituto Comprensivo Follonica1: 'Per noi la continuità è una COSA seria' (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Inferno, Purgatorio, Paradiso e flashmob per l'iniziativa "Io leggo perché": sono state le tappe che li hanno visti " tutti insieme - leggere, divertirsi, disegnare, giocare ed imparare. Avanti Leggi su maremmanews (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Inferno, Purgatorio, Paradiso e flashmob per l'iniziativa "Io leggo perché": sono state le tappe che li hanno visti " tutti insieme - leggere, divertirsi, disegnare, giocare ed imparare. Avanti

Advertising

ilariacapua : Siamo a #Trepuzzi (Lecce) nell'istituto comprensivo di Schipa Grazie @TheMadLine #ItalianWomenInSTEM @ilariagam… - KochMcristina : RT @ilariacapua: Siamo a #Trepuzzi (Lecce) nell'istituto comprensivo di Schipa Grazie @TheMadLine #ItalianWomenInSTEM @ilariagam https://t… - ProDocente : Iscrizione alla classe prima della scuola secondaria di secondo grado – a.s. 2022/23: esempio di Circolare per Isti… - zazoomblog : Iscrizione alla classe prima della scuola secondaria di secondo grado – a.s. 2022-23: esempio di Circolare per Isti… - orizzontescuola : Iscrizione alla classe prima della scuola secondaria di secondo grado – a.s. 2022/23: esempio di Circolare per Isti… -