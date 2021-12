Insigne a Toronto | ma la pensione non può davvero attendere?

(Di mercoledì 29 dicembre 2021) Il calciomercato squassato dalla notizia di un Lorenzovicino a, ipotesi che fa parecchio discutere MaLorenzopensa di trasferirsi a? La domanda che aleggia nell’aria e rimbalza sui social in queste ore sta lasciando tutti un po’ tutti perplessi e sbigottiti. Che il club canadese avesse messo nel mirino il capitano azzurro, così come è notizia fresca l’interesse per il capitano granata Belotti, era effettivamente credibile, ma che l’offerta potesse essere realmente presa in considerazione beh, insomma, si faceva e si fa fatica a ipotizzarlo. Tutta una questione di soldi, direte voi. E d’altro canto quale comune mortale potrebbe rifiutare una cinquantina di milioni di Euro? Nessuno, evidentemente, ma è altresì vero che il numero 24 del Napoli non sia un comune ...

Advertising

DiMarzio : #Calciomercato | #Insigne più #Belotti, il #Toronto pensa anche al capitano del @TorinoFC_1906 - sportmediaset : #Insigne dice addio al Napoli: accordo faraonico con Toronto. #SportMediaset - DiMarzio : #Calciomercato | #Insigne-#Toronto, i contatti vanno avanti - peterkama : Insigne sempre più vicino al Toronto: offerti 57,5 milioni per 5 anni più bonus - angiuoniluigi : RT @Corriere: Insigne, Napoli addio? Sempre più vicino al Toronto: offerti 57,5 milioni per 5 anni p... -

Ultime Notizie dalla rete : Insigne Toronto

La bandiera del Napoli può firmare con ilfino al 2024 per undici milioni all'anno. Una scelta anche per non ferire troppo i tifosi di PAOLO FRANCILa proposta è arrivata mercoledì scorso ed è l'unica sul piatto foto Hermann Il Corriere dello Sport conferma l'offerta delper, riportata ieri da Sky. Le cifre sono grosso modo ...Lo strappo di Insigne", titola stamane in prima pagina il Corriere dello Sport. Il capitano del Napoli prepara l'addio: Toronto lo copre d'oro. Pronto un contratto di cinque anni a dieci milioni lordi ...La bandiera del Napoli può firmare con il Toronto fino al 2024 per undici milioni all’anno. Una scelta anche per non ferire troppo i tifosi ...