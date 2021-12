Il centrocampista è in uscita dall’Inter, ma può restare in Serie A (Di giovedì 30 dicembre 2021) Il centrocampista uruguaiano, Matias Vecino, non è conteso solo tra Genoa, Lazio e Roma, come riportano le ultime news di calciomercato. Inter, calciomercato, VecinoMa, secondo quanto riporta Sportitalia, a fare la corte al nerazzurro numero 8, impiegato come titolare da mister Simone Inzaghi solo una volta, sembrerebbe esserci anche il Cagliari di Mazzarri. Per Matias Vecino non sarebbe la prima volta a Cagliari. Infatti, nel periodo compreso tra gennaio e maggio del 2014, la Fiorentina, squadra che deteneva il suo cartellino, l’ha dato in prestito alla squadra sarda. Ludovica Mauro Leggi su rompipallone (Di giovedì 30 dicembre 2021) Iluruguaiano, Matias Vecino, non è conteso solo tra Genoa, Lazio e Roma, come riportano le ultime news di calciomercato. Inter, calciomercato, VecinoMa, secondo quanto riporta Sportitalia, a fare la corte al nerazzurro numero 8, impiegato come titolare da mister Simone Inzaghi solo una volta, sembrerebbe esserci anche il Cagliari di Mazzarri. Per Matias Vecino non sarebbe la prima volta a Cagliari. Infatti, nel periodo compreso tra gennaio e maggio del 2014, la Fiorentina, squadra che deteneva il suo cartellino, l’ha dato in prestito alla squadra sarda. Ludovica Mauro

Glongari : #Inter tra i nomi in uscita resta quello di #Vecino. Il centrocampista ha estimatori in Italia e all’estero. Di rec… - Gio_Dusi : RT @GoalItalia: L'obiettivo del Venezia si chiama #Cuisance: è in uscita dal Bayern Monaco ? - GoalItalia : L'obiettivo del Venezia si chiama #Cuisance: è in uscita dal Bayern Monaco ? - sportli26181512 : Sampdoria: due giocatori in uscita: La Sampdoria a gennaio deve fare cassa: ascolta offerte per il difensore ?Omar… - parlodicalcio : #Calciomercato #TORINO???? Tomàs #Rincon è in uscita 4 squadre sono interessate al centrocampista venezuelano:… -

Ultime Notizie dalla rete : centrocampista uscita Calciomercato Juventus: sfida a due big per Villar della Roma Sul centrocampista della Roma ci sono anche Inter e Atletico Madrid La Juventus guarderebbe con attenzione agli scenari in merito a Gonzalo Villar, in uscita dalla Roma e accostato soprattutto all'...

Sampdoria: due giocatori in uscita Commenta per primo La Sampdoria a gennaio deve fare cassa: ascolta offerte per il difensore Omar Colley e per il centrocampista Morten Thorsby .

Chelsea: un centrocampista in uscita Calciomercato.com MERCATO. Monticelli: 2 arrivi importanti e 5 uscite ASCOLI PICENO. Doppio colpo al Monticelli. Ingaggiati il centrocampista Francesco Giorgi (foto a sx) e l'attaccante Mattia Paolini (foto a dx). Il primo classe 1995 arriva dal Castel di Lama dove ha g ...

Diawara Cagliari, interesse dei rossoblù per il centrocampista della Roma Come riporta Libero la dirigenza rossoblù si sarebbe interessata al centrocampista della Roma Amadou Diawara in uscita dai giallorossi. Con la squadra capitolina sono in corso anche i lavori per il tr ...

