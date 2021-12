Giucas Casella e Sophie Codegoni, l’attacco di un ex gieffino: “Falsi come i soldi del Monopoli” (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Biagio D’Anelli è appena uscito dalla casa del GF Vip, ma è già un fiume in piena. Intervistato a Casa Chi l’ex gieffino se l’è presa con alcuni suoi ex compagni di reality. L’opinionista ha criticato Giucas Casella, Manila Nazzaro e Carmen Russo, accusandoli di essere Falsi. “Se da fuori a dentro ho cambiato idea su qualcuno? piuttosto direi che ho cambiato idea su tutti. Nel male Manila, Giucas Casella, Carmen Russo, perché poi di loro ho rivisto dei video particolari. La cosa che mi fa ridere è che hanno una Falsità pazzesca che hanno acquisito in questi tre mesi in cui hanno fatto branco. Manila ad esempio è venuta vicino a me a dirmi ‘sei un vero uomo, ti stai dichiarando a Miriana’. Poi però lei si nasconde con Carmen e Katia in bagno a dire che la mia era tutta ... Leggi su biccy (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Biagio D’Anelli è appena uscito dalla casa del GF Vip, ma è già un fiume in piena. Intervistato a Casa Chi l’exse l’è presa con alcuni suoi ex compagni di reality. L’opinionista ha criticato, Manila Nazzaro e Carmen Russo, accusandoli di essere. “Se da fuori a dentro ho cambiato idea su qualcuno? piuttosto direi che ho cambiato idea su tutti. Nel male Manila,, Carmen Russo, perché poi di loro ho rivisto dei video particolari. La cosa che mi fa ridere è che hanno unatà pazzesca che hanno acquisito in questi tre mesi in cui hanno fatto branco. Manila ad esempio è venuta vicino a me a dirmi ‘sei un vero uomo, ti stai dichiarando a Miriana’. Poi però lei si nasconde con Carmen e Katia in bagno a dire che la mia era tutta ...

Advertising

infoitcultura : Giucas Casella “Kabir Bedi concorrente del GF Vip 2021”/ Gaffe in diretta - sara_saretta___ : Alla fine Giucas casella sta facendo fessi tutti e fa finta di non seguire e non capire perché stamattina il taglia… - PasqualeMarro : #GiucasCasella sbotta su Biagio con Miriana: “mi dispiace dirtelo, ma…” - Saimon194 : @MeMedesimo94 Kaby Beby solo se sei con Giucas Casella al #GFVIP - _smicera : @fgavazzoni Questa me la segno tipo previsioni di Giucas Casella … mi sa che ci prendi -