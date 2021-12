Dr Dre | divorzio da record | ecco quanto dovrà pagare all’ex moglie

Leggi su periodicoitaliano

(Di mercoledì 29 dicembre 2021) Il celebre rapper Dr Dre ha accettato dialla sua exNicole Young un enorme assegno di 100 milioni di dollari (oltre 88 milioni di euro), come stabilito dal loro accordo di. Il 56enne e la sua exsi sono sposati nel 1996: dalla loro unione sono nati due figli, Truice Young, 24 anni, e Truly Young, 20. Nicole ha chiesto la separazione nel giugno dello scorso anno. I due hanno dato vita ad una battaglia legale per il patrimonio del produttore hip-hop, pari a circa 1 miliardo di dollari (circa 883 milioni di euro), e per l’accordo prematrimoniale. LEGGI ANCHE => “Porterà via i miei figli”: Britney Spears, le minacce del padre e la commozione per il loro compleanno TMZ ha riferito che la star pagherà alla sua ex50 milioni di dollari ora e i restanti ...