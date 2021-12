Dateci un repubblicano credibile

Leggi su ilfoglio

(Di mercoledì 29 dicembre 2021) The View, il programma ideato da Barbara Walters che va in onda tutti i giorni della settimana alle 11 del mattino sull’emittente americana Abc, ha un problema: non riesce a trovare una co-conduttrice conservatrice che sia rappresentativa del conservatorismo prevalente negli Stati Uniti, cioè il trumpismo. The View va in onda da venticinque anni, è un programma condotto da donne che parla, a metà mattina, di tutto e non necessariamente alle donne: oggi registra un calo degli ascolti, ma da sempre è la trasmissione più vista e più nota del paese in questa fascia oraria, tanto che i politici ne hanno fatto un appuntamento imprescindibile (il primo fu, nel 2010, Barack Obama). Per questo le conduttrici cercano di esprimere più visioni politiche possibili, ma da quando ad agosto se n’è andata Meghan McCain, figlia del senatore McCain, il produttore esecutivo della trasmissione, Brian ...