Covid, orientamento Cts: quarantena a 5 giorni per vaccinati con booster (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Riduzione della quarantena a cinque giorni e tampone per i vaccinati con dose booster - non impiegati nei servizi essenziali - che vengono a contatto con una persona poi risultata positiva. E' questo ...

