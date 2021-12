Covid: Nardella, 'lockdown per non vaccinati potrebbe essere misura efficace' (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Firenze, 29 dic. - (Adnkronos) - "Un lockdown per i non vaccinati potrebbe essere una misura efficace. Inciderebbe sulla riduzione dei contagi e sull'abbassamento della curva dei ricoveri, che resta l'aspetto che deve preoccuparci più di ogni altro. Il modello tedesco ci conferma che è la strada da intraprendere". Così su Facebook il sindaco di Firenze Dario Nardella. Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Firenze, 29 dic. - (Adnkronos) - "Unper i nonuna. Inciderebbe sulla riduzione dei contagi e sull'abbassamento della curva dei ricoveri, che resta l'aspetto che deve preoccuparci più di ogni altro. Il modello tedesco ci conferma che è la strada da intraprendere". Così su Facebook il sindaco di Firenze Dario

Advertising

Erika_________ : @nardella CONTROLLA I MEZZI PUBBLICI. NESSUN RISPETTO REGOLE MASCHERINE FFP2 E CAPIENZA. #firenze #autolineetoscane… - andvaccaro : Contagi Covid, Nardella: ''Temo che il sistema di tracciamento non regga' - AcerboLivio : Contagi Covid, Nardella: ''Temo che il sistema di tracciamento non regga' – Cronaca – - qn_lanazione : Contagi Covid, Nardella: ''Temo che il sistema di tracciamento non regga' -