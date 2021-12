Concorsi scuola, nuove regole per i candidati con Dsa: le prove scritte possono essere sostituite con un colloquio. DECRETO in GU (Di mercoledì 29 dicembre 2021) In Gazzetta Ufficiale il DECRETO con le modalità di partecipazione ai Concorsi pubblici dei candidati con dsa. Tra le novità la possibilità di sostituire le prove scritte con un colloquio o di utilizzare strumenti compensativi per le difficoltà di lettura, di scrittura e di calcolo, nonché di usufruire di un prolungamento dei tempi stabiliti per lo svolgimento delle prove. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di mercoledì 29 dicembre 2021) In Gazzetta Ufficiale ilcon le modalità di partecipazione aipubblici deicon dsa. Tra le novità la possibilità di sostituire lecon uno di utilizzare strumenti compensativi per le difficoltà di lettura, di scrittura e di calcolo, nonché di usufruire di un prolungamento dei tempi stabiliti per lo svolgimento delle. L'articolo .

