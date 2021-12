Combattere Omicron è inutile? “Ci contageremo tutti”, dice il prof. Balloux (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Gli ultimi numeri del Covid-19 in Europa fanno impressione. Italia, Stati Uniti, Francia e Regno Unito hanno registrato il record assoluto di contagi dall’inizio della pandemia. In Italia sono stati conteggiati 78.313 nuovi casi, in Regno Unito 128.471, Francia 179.807 e negli Stati Uniti 512.533. Anche in Grecia la diffusione del virus tocca il numero più alto, 21.657. Per l’Organizzazione Mondiale della Salute (Oms), la variante Omicron è ormai in tutto il mondo: “Il rischio globale legato alla nuova preoccupante variante rimane molto alto. Prove affidabili mostrano che Omicron ha un vantaggio di crescita rispetto alla variante Delta, con una capacità di raddoppiare in due o tre giorni. La crescita rapida è probabilmente legata a una combinazione tra la perdita di immunità e l’aumento intrinseco della trasmissibilità della variante ... Leggi su formiche (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Gli ultimi numeri del Covid-19 in Europa fanno impressione. Italia, Stati Uniti, Francia e Regno Unito hanno registrato il record assoluto di contagi dall’inizio della pandemia. In Italia sono stati conteggiati 78.313 nuovi casi, in Regno Unito 128.471, Francia 179.807 e negli Stati Uniti 512.533. Anche in Grecia la diffusione del virus tocca il numero più alto, 21.657. Per l’Organizzazione Mondiale della Salute (Oms), la varianteè ormai in tutto il mondo: “Il rischio globale legato alla nuova preoccupante variante rimane molto alto. Prove affidabili mostrano cheha un vantaggio di crescita rispetto alla variante Delta, con una capacità di raddoppiare in due o tre giorni. La crescita rapida è probabilmente legata a una combinazione tra la perdita di immunità e l’aumento intrinseco della trasmissibilità della variante ...

