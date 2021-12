Calcio | Spezia Positivo Kovalenko e membro staff tecnico

Advertising

TV7Benevento : Calcio: Spezia, positivi al Covid Kovalenko e un componente staff tecnico... - Luxgraph : Spezia, Kovalenko è positivo: annullato l'allenamento - BabboleoNews : #Covid19 nel #calcio. Lo #Spezia ha comunicato la positività del #calciatore @VictorKovalenko e di un #membro dello… - LiguriaNotizie : Spezia Calcio, due positivi al Covid: il comunicato ufficiale della società - sportli26181512 : Spezia, Kovalenko e un membro dello staff positivi al Covid-19: Al rientro dalla sosta di Natale, i liguri comunica… -

Ultime Notizie dalla rete : Calcio Spezia

Spezia Calcio Sito Ufficiale

Lorenzo Insigne positivo al Covid/ Salta lo: nuovo giro tamponi in casa Napoli Giovane ma ... nonostante in parecchi gli abbiano sconsigliato di lasciare ileuropeo e attraversare l'...La ripresa, inizialmente prevista per oggi, è stata posticipata a domani. LA- Loha reso noto che i tamponi effettuati dai tesserati in previsione del rientro in gruppo dalla sosta natalizia, hanno evidenziato la positivita del calciatore Victor Kovalenko e di un membro ...Lo rende noto il club ligure con un comunicato pubblicato sul sito ufficiale. "Lo Spezia Calcio comunica che, i tamponi effettuati dai tesserati del Club in previsione del rientro in gruppo dalla ...In particolare, nello Spezia. Ecco il comunicato del club ligure in merito: “Lo Spezia Calcio comunica che, i tamponi effettuati dai tesserati del Club in previsione del rientro in gruppo dalla sosta ...